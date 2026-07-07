В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области для ускорения решения вопросов по работе объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области. Он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Режим чрезвычайной ситуации сократит лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы", - написал он в "Максе".

Сальдо подчеркнул, что для жителей региона ничего не меняется, режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни.