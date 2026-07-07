Россиянин вышел с ножом отстаивать парковочное место и удивил поведением

В Красноармейском районе Волгограда разгорелся нешуточный конфликт из-за парковочного места на щебне. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Волгоград. Красноармейский».

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Инцидент произошел вечером 6 июня. На кадрах запечатлен полуобнаженный мужчина, который крайне агрессивно реагирует на то, что оператор припарковал автомобиль там, где обычно ставит машину супруга дебошира. Мужчина объясняет свою ярость тем, что жене ранее прокололи колеса.

В ходе ссоры нарушитель использовал прямые угрозы («я его завалю сейчас», «урыть»), выкрикивал оскорбления и демонстрировал гениталии.

В какой-то момент женщина, предположительно жена агрессора, обращается к нему по имени и напоминает о его криминальном прошлом: «Ты пять раз отсидел. Еще из-за одного будешь?».

Сам герой ролика заявляет жителям соседнего дома, снимающим происходящее с балкона: «Вы че с кинжалов вышли? С [неразборчиво] я вышел. Иди, сынок, сюда. Я тебя сожру сейчас».

Также перед началом конфликта он передает своей спутнице предмет, внешне напоминающий нож или кинжал.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ни автор записи, ни свидетели в полицию не обращались. Однако правоохранители инициативно проводят проверку по факту публикации видео и зафиксированного на нем инцидента.

Ранее сообщалось, что в Челябинске группа мужчин устроила перестрелку из сигнальных пистолетов. Все произошло у подъезда жилого дома.