Взрыв прогремел рядом с отелем, где остановился президент Франции Макрон

В Дамаске рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, сработали несколько взрывных устройств. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняется, сдетонировал заминированный фургон, оставленный у здания гостиницы. Французский лидер покинул отель незадолго до того, как прогремел взрыв.

Накануне Макрон прибыл в Сирию для встречи с временным главой государства Ахмедом аш-Шараа. Это первый визит лидера иностранного государства в страну после свержения режима Башара Асада.

Ключевая тема поездки — вопрос восстановления Сирии. Представитель администрации французского президента подчеркивал, что Макрона сопровождают руководители французских предприятий, в том числе генеральные директора энергетической группы TotalEnergies и судоходной транспортной компании CMA CGM.