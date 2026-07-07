Эко-лагерь в российском регионе закрыли из-за отравления детей

Детей с признаками отравления увезли на скорой из эко-лагеря в Перевозском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в сюжете местной новостной программы «Кстати».

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Предположительно, часть воспитанников лагеря была госпитализирована. Также сообщается об одном случае потери сознания среди несовершеннолетних. Родители считают, что виной всему антисанитарные условия. По словам очевидцев, в легере водятся крысы и тараканы.

Из-за сообщений об отравлении смену пришлось срочно закрыть, а детей — отправить домой.

Как сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород», администрация региона в свою очередь подтвердила факт досрочного завершения эко-сборов для 200 детей. Причиной послужила авария на трубопроводе горячего водоснабжения. В ходе проверки персонала пищеблока наличие инфекционных заболеваний выявлено не было.