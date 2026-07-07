Вывезенная в Мьянму россиянка раскрыла схему торговли людьми

Жертва мошенников, оказавшаяся в неволе в мошенническом центре на территории Мьянмы, в интервью РИА Новости раскрыла детали преступного механизма. По ее словам, вербовщики, поставляющие людей в подобные учреждения, зарабатывают на каждом проданном человеке порядка 20 тысяч долларов.

Как рассказала женщина, она познакомилась с жителем Китая, который предложил совместную поездку в Мьянму. Но по прибытии в столицу страны вместо обещанной встречи ее перехватили другие люди и поместили в изолированный центр, где заявили, что ее продали. Там, запугивая расправой, ее принудили участвовать в обманных схемах, включая использование дипфейк-изображений с ее внешностью.

Отвечая на вопрос о заработке посредников, она назвала сумму от 20 тысяч долларов. Подавать заявление на китайца она не намерена — у нее не осталось никаких данных, которые могли бы помочь его опознать: все контакты хранились на его телефоне, а настоящее имя осталось неизвестным. Пострадавшая надеется, что центр будет закрыт, но признает, что сделать это практически невозможно из-за вооруженной охраны.

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Освобожденная соотечественница уже передана сотрудникам российского посольства в Таиланде для дальнейшей отправки домой. Операция стала итогом взаимодействия дипломатических служб России, МВД и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.