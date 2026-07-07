Россиянин женился на «черной вдове» и пропал

Россиянин ушел на специальную военную операцию (СВО), женился на «черной вдове» и пропал без вести. Это следует из сообщения прокуратуры по Республике Алтай.

Как рассказали в надзорном органе, мужчина познакомился с женщиной, которая не имела цели создания семьи, однако все равно предложила россиянину зарегистрировать брак. В 2024 году заочно сформированная пара расписалась, а уже в 2026-м военнослужащий был признан пропавшим без вести.

«Прокуратурой (...) рассмотрено обращение матери участника специальной военной операции о вступлении ее сына в брак с незнакомой ранее женщиной (...) Прокурор [Горно-Алтайска] (...) направил исковое заявление о признании брака недействительным», — говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге суд расторг брак. ТАСС называет вступившую в брак с бойцом СВО женщину «черной вдовой».

В 2025 году сообщалось, что в России вычислили аферистку, которая пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат после их смерти. Женщин, сочетающихся узами брака с участниками боевых действий с таким умыслом, называют «черными вдовами». Помимо «черных вдов», за солдатами охотятся «мальвинки». Они якобы выкачивают из военных не только деньги, но и сведения, которые передают Вооруженным силам Украины.