Россиянка отправила 12-летнюю дочь домой к педофилу

Жительница Екатеринбурга отправила 12-летнюю дочь домой к педофилу, чтобы не прерывать с ним онлайн-роман. Об этом во вторник, 7 июля, пишет Baza.

По данным источника, женщина создала для ребенка аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать его пребывание в Сети. Со временем девочка перестала там сидеть, однако ее мать продолжила пользоваться аккаунтом от ее лица. Позже ей стал писать взрослый мужчина: женщину это не насторожило, и она на протяжении нескольких недель вела с ним интимную переписку.

В беседе с Baza глава движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала, что позже мужчина предложил «ребенку» встретиться. Чтобы не прерывать общение с педофилом, женщина отправила дочь на свидание с ним, заверив, что мужчина поможет записаться в кружок. По итогу, как утверждается, в его квартире начали проходить регулярные встречи: в один из вечеров мужчина изнасиловал ребенка.

Задержан педофил, несколько лет насиловавший трех падчериц

Авторы материала отмечают, что ребенку пришлось пройти через полгорода посреди ночи, чтобы добраться до дома. Когда заплаканная девочка вернулась домой, мать молча открыла дверь и не спросила, что случилось. Спустя шесть лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она обратилась за помощью к волонтерам движения. Активисты подали заявления в полицию, чтобы на мужчину и мать завели уголовные дела, передает Telegram-канал.

Ранее силовикам попался житель Жуковского, который на протяжении нескольких лет насиловал свою падчерицу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Он не признал вину. Мужчину отправили за решетку на 15 лет.

В декабре 2025 года в Челябинской области правоохранители задержали 42-летнего жителя Магнитогорска, который с 2012 года караулил маленьких девочек возле школ. Следователи установили его причастность к совершению минимум 13 эпизодов преступлений.