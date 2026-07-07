Шторм со смерчами в Китае унес жизни 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще один числится пропавшим без вести после мощного шторма со смерчами в китайской провинции Хубэй. По данным Центрального телевидения Китая, различные травмы получили 331 человек, а последствия стихии затронули свыше 14 тысяч жителей региона.

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Наиболее сильный удар непогоды пришелся на города Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяньнин. За несколько часов через эти районы прошли два смерча и шквалистый ветер, скорость которого, по данным китайских метеорологов, достигала 149 км/ч. Потоки воздуха переворачивали автомобили, срывали крыши зданий и повреждали линии электроснабжения.

По официальным данным, полностью разрушены 22 жилых дома, еще около 4,8 тысячи зданий получили повреждения различной степени. Спасательные службы продолжают разбор завалов и поиск пропавшего человека.

Ранее агентство Xinhua сообщало о восьми погибших и одном пропавшем без вести, однако после уточнения данных число жертв возросло до 11.

По информации китайских метеорологов, смерчи для провинции Хубэй считаются крайне редким явлением. Последний подобный случай в регионе был зарегистрирован в 2021 году. Одновременно власти предупредили о сохранении неблагоприятной погоды: в ряде районов центрального и южного Китая ожидаются сильные ливни, способные вызвать новые подтопления и оползни.