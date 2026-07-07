Найдено тело музыканта Севастьянова, которого сбила на гидроцикле девушка

Тело 35-летнего музыканта Виктора Севастьянова обнаружили в 80 метрах от берега Волги на глубине 6,5 метра. О этом сообщили представители зонального поисково‑спасательного отряда № 2 поисково‑спасательной службы при МЧС Республики Татарстан.

© Соцсети Виктора Севастьянова

Сейчас по факту происшествия проводится проверка — речь идёт о нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Тело погибшего артиста было передано сотрудникам правоохранительных органов.

Трагедия произошла 6 июля около 15:30 на Волге у посёлка Октябрьский в Татарстане. 22‑летняя девушка без прав каталась на гидроцикле и наехала на группу мужчин, которые ехали на сапбордах. В результате столкновения все трое оказались в воде, но выбраться на берег удалось не всем. Виктор Севастьянов, солист государственного оркестра Татарстана, спастись не смог.

Виктор родился 10 июня 1991 года. Он выступал как солист государственного оркестра республики, сотрудничал с Татарской государственной филармонией имени Г. Тукая, а также играл на гитаре в кавер‑группе. Кроме того, Севастьянов преподавал в международной школе в Казани. Музыкант общался со многими известными артистами и часто публиковал в своём блоге совместные фото — среди них снимки с Дмитрием Дюжевым, Аллой Рид, Сергеем Никоненко, Евгением Кунгуровым и другими.

Ранее в водах Оки водолазы обнаружили тело звезды «Бригады» Александра Высоковского. Ему было 62 года. Весть о трагической гибели артиста стала тяжёлым ударом для его близких, друзей и коллег.