В поисках пропавших в Кызыле школьниц задействовано более тысячи добровольцев

В Республике Тыва продолжаются масштабные поиски двух девочек, исчезнувших в столице региона 1 июля. Как уточнили в региональном МВД, к розыску привлечена 241 группа, объединившая 1021 волонтера, передает aif.ru.

Одновременно ведется обследование нескольких участков Енисея и прилегающих к реке территорий. В распоряжении поисковиков находятся 162 машины, 19 плавсредств, два квадроцикла, один гидроцикл и семь дронов.

Сообщение о пропаже школьниц поступило в полицию 2 июля. Накануне вечером девочки вышли из дома и перестали выходить на связь. Позднее на берегу Енисея обнаружили их мобильные телефоны.

Похищение или несчастный случай? Что известно о пропаже школьниц в Туве

Неподалеку от места находки была найдена обувь одной из пропавших. Еще один предмет одежды — тапок второй девочки — извлекли из воды примерно в 22 километрах от города. По факту исчезновения несовершеннолетних возбуждено уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в регионе разыскивается 15-летняя школьница, которая не вернулась домой 4 июля, сообщили в МВД Тувы. Правоохранители пытаются установить местонахождение несовершеннолетней.