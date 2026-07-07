Тиктокершу Dreamdoll Brii застрелили в салоне Lamborghini в США

Американскую тиктокершу Брианну Джонсон, известную как Dreamdoll Brii, застрелили в салоне Lamborghini во Флориде. Об этом сообщил телеканал CBS News.

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Страница Джонсон в TikTok насчитывала почти полмиллиона подписчиков. В результате стрельбы также пострадали два человека.

По данным правоохранителей, жертвы ехали в ярко-зеленой машине в западном направлении по бульвару Саншайн, когда автомобиль подъехал к перекрестку. В этот момент к машине подъехал белый седан и открыл огонь по водителю и пассажирам.

В результате стрельбы 21-летняя блогерша скончалась на месте, еще двоих мужчин доставили в местную больницу в критическом состоянии, передает телеканал.

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Вооруженный мужчина в мексиканском городе Запопан застрелил 23-летнюю Валерию Маркес, которая развивала свой блог о красоте на платформе TikTok. Трагедия случилась во время прямой трансляции, которую вела девушка. Предположительно, с ней мог расправиться хейтер .

Прошлым летом бьюти-блогера Сану Юсуф, у которой было более 800 тысяч подписчиков, застрелили в собственном доме в пакистанском Исламабаде после празднования ее 17-летия.