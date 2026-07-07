На Колыме нашли пропавших во время сплава туристов

В Магаданской области сотрудники МЧС России нашли пропавших туристов, совершавших сплав по реке Армань.

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Спасатели обнаружили их, совершая облет территории на вертолете Ми-8. Путешественники находились в 30 километрах от места окончания маршрута.

"Как выяснилось, группа не вернулась в указанный срок из‑за непредвиденной ситуации: лодка туристов оказалась под водой, а вместе с ней оказался и спутниковый телефон, поэтому не удалось подать сигнал бедствия", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Благодаря тому, что группа зарегистрировала свой поход в спасательном ведомстве, ее удалось оперативно найти.

Здоровью людей ничего не угрожает, на вертолете их доставили в Магадан.