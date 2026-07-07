Прокуратура США раскрыла уголовные последствия для забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг

Руферам из России, которые забрались на вершину Эмпайр-стейт-билдинг, предъявили три обвинения. Им может грозить до 20 лет тюрьмы, уголовные последствия раскрыли в прокуратуре Манхэттена, передает РИА Новости.

«Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни», — отмечается в сообщении.

Российские руферы забрались на шпиль Empire State Building

Против нарушителей выдвинули следующие обвинения: безрассудная угроза первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени и кража со взломом третьей степени.