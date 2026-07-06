Девушка на гидроцикле насмерть сбила солиста оркестра из Татарстана

Солист государственного оркестра Татарстана погиб после того, как в него во время плавания на сапборде врезалась девушка на гидроцикле. Трагедия произошла днём 6 июля на Волге в Зеленодольском районе, пишет Baza.

22-летняя девушка не имела прав на управление маломерным судном. Она врезалась в трёх сапбордистов, в том числе музыканта Виктора С.

Все трое сапбордистов упали в воду. Двое выбрались, но Виктор захлебнулся. Позже его тело нашли спасатели.

Погибшему было 35 лет. По данным "Базы", он преподавал в международной школе Казани, играл на гитаре в кавер-группе и был солистом государственного оркестра Татарстана.

Центральное МСУТ СК проводит проверку.