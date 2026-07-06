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В Запорожской области при атаке ВСУ погиб человек

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В Запорожской области один мирный житель погиб, еще трое пострадали в результате атаки ВСУ при помощи ствольной артиллерии на частный сектор прифронтовой Васильевки.

В Запорожской области при атаке ВСУ погиб человек
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Три человека пострадали и один погиб в результате атаки ствольной артиллерии противника на частный сектор города Васильевки. Серьезные разрушения получили частные домовладения. Ранены мужчины 1960, 1976 и 1995 годов рождения. Женщина 1947 года рождения скончалась в больнице от ранений, не совместимых с жизнью", - написал Балицкий в "Максе".