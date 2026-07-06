В Запорожской области при атаке ВСУ погиб человек

В Запорожской области один мирный житель погиб, еще трое пострадали в результате атаки ВСУ при помощи ствольной артиллерии на частный сектор прифронтовой Васильевки.
Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Три человека пострадали и один погиб в результате атаки ствольной артиллерии противника на частный сектор города Васильевки. Серьезные разрушения получили частные домовладения. Ранены мужчины 1960, 1976 и 1995 годов рождения. Женщина 1947 года рождения скончалась в больнице от ранений, не совместимых с жизнью", - написал Балицкий в "Максе".