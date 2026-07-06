Суд вынес второе решение первому зампреду Духовного управления мусульман России
Тушинский районный суд Москвы во второй раз оштрафовал первого заместителя председателя Централизованной религиозной организации «Духовное управление Мусульман Российской Федерации» Дамира Мухетдинова из-за картин на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси, висящих в его кабинете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.
Подсудимый привлечен к административной ответственности за возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии или принадлежности к социальной группе, предусмотренной статьей 20.3.1 КоАП РФ.
Суд установил, что согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, на картинах в кабинете Мухетдинова выявлены признаки унижения национального и религиозного достоинства. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Первый штраф из-за картин был ему назначен в размере 150 тысяч рублей 2 июня. Тогда в суде уточнили, что первый зампред ДУМ, являясь публичным лицом, не предпринял мер, направленных на устранение нарушения.
В феврале 2025 года Мухетдинов заявил, что картина с поверженными в битве на реке Калка русскими воинами посвящена общей трагедии русских и татар. Он объяснил, что на картине предки его народа изображены не в рядах ордынцев, а под их щитами, «ведь славяне и тюрки в этой битве сражались вместе против захватчика».