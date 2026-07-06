В Москве погиб известный «важняк» прокуратуры: вел дело «Медиа-моста»

Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры России Юрий Мартышин найден мертвым в своей московской квартире. Предположительно он покончил с собой.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», мертвого 73-летнего ветерана следствия обнаружили в его квартире на Изюмской улице в ночь на понедельник. Характер травм позволил предположить самоубийство. Возможно оно связано с состоянием здоровья Мартышина.

Юрий Мартышин всю жизнь работал в органах прокуратуры. В 90-е годы трудился старшим следователем по особо важным делам прокуратуры республики Коми и в 1993 году смог раскрыть нашумевшее убийство начальника участка шахты «Воргашорская», его жены и двоих детей. Позднее стал старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ. В этом качестве Мартышин вел громкие дела о теракте на Котляковском кладбище, при котором погибли 14 человек, а также скандальное дело холдинга «Медиа-Мост» олигарха Владимира Гусинского.