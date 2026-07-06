Черный столб дыма заметили после удара ВСУ по нефтезаводу в 2500 километрах от границы

Жители Омска заметили столб черного дыма после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в регионе, который расположен в 2500 километрах от границы. Об этом сообщает портал NGS55.

По словам жителей попавшего под удар беспилотников города, столб дыма поднялся высоко вверх в центре Омска, около остановки «Дом Туриста» и улицы Ленина.

Также столб черного дыма заметили на проспекте Мира. Очевидцы рассказали, что его хорошо видно из разных районов города.

ВСУ атаковали НПЗ в Омской области 6 июля. По предварительным данным, никто не пострадал. Очевидцы выложили кадры атаки на регион — на них видно, как дроны, предположительно, летят над Омском.