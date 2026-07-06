Арестован депутат из Хабаровска, распивавший алкоголь в московском метро

Тверской суд столицы арестовал депутата Хабаровской городской Думы за неповиновение сотруднику полиции.

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Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, депутат Андрей Федоров вечером был замечен полицейскими за распитием алкоголя в общественном месте.

Парламентарий употреблял спиртное у входа на станцию метро «Театральная». Мужчина отказался предъявить удостоверение личности и проследовать в отдел полиции. В итоге его все равно задержали. На депутата составили протокол, суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 13 суток.