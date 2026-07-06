Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области 3 июля выросло до 22. Состояние четырех остается тяжелым, сообщили в Минздраве региона.

"Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке увеличилось до 22 человек. На госпитализации остаются 10 человек с ранениями средней степени тяжести. 8 человек получают амбулаторную помощь. Состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России", - говорится в канале министерства в "Максе".