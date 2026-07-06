Землетрясение произошло у побережья Сочи

В акватории Черного моря зафиксировано сейсмособытие

В понедельник в акватории Черного моря произошло сейсмособытие. Подземные толчки были зафиксированы в 18 километрах от Сочи на глубине 5 километров.

По данным ГУ МЧС России, магнитуда землетрясения составила 3,6 по шкале Рихтера, а интенсивность — 2 балла. В результате происшествия никто не пострадал, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

Интернет-портал "Кубань 24" отмечает, что в этом году на Черноморском побережье участились небольшие землетрясения. Толчки фиксируются на дне моря и не представляют опасности для людей и инфраструктуры на берегу, однако вызывают беспокойство у местных жителей.

Ранее, 3 июля, в Черном море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0 у берегов Севастополя.