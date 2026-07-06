Слон-убийца преследовал семью из Индии на протяжении 14 лет

В Непале слон на протяжении 14 лет «преследует» семью Боте, нападения произошли в 2012 и 2026 годах. Жертвами животного стали две женщины, мужчина и четырехлетний ребенок, пишет обозреватель Рамеш Кумар Паудел в статье для The Kathmandu Post.

По его данным, семья после первой трагедии сбежала в другую деревню, но через 14 лет тот же самый слон ворвался в новый дом Боте и затоптал молодую женщину и ребенка.

Обозреватель пояснил, что слон по кличке Дхурбе живёт в национальном парке Читван. Он начал нападать на людей в 2010 году, с тех пор его жертвами стали не менее 25 человек, в том числе, двое военнослужащих.

Паудел подчеркнул, что структурный провал мер по снижению конфликтов между человеком и дикой природой в главных природоохранных зонах страны привёл к тому, что семья Боте потеряла 4 человек.

Автор статьи отметил, что после гибели первых людей власти страны отдали приказ о проведении операции по уничтожению агрессивного дикого самца. Специалисты обнаружили животное, дважды обстреляли и доложили о завершении миссии.

В 2016 году слон, которого считали убитым, появился снова. В 2019 году он расширил свою территорию, забредя в восточный Читван и лесной коридор Барандабхар.

«Мы используем спутниковый ошейник для отслеживания передвижений этого крайне агрессивного самца», — сообщил Абинаш Тапа Магар, сотрудник по связям с общественностью и охране природы национального парка Читван.

После гибели двух человек местные жители, возмущенные бездействием властей, перекрыли мост Рапти в знак протеста.

Администрация парка Читван пообещала принять меры и навсегда ограничить ареал обитания Дхурбе в лесном секторе Сукхибхар. Они также заявили о намерении модернизировать систему слежения для предотвращения будущих жертв.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года два агрессивных самца в национальном парке Шуклапханта напали на людей. Один из них растоптал женщину.