Российский боец ММА попал на допрос после сообщения жены

Во Владивостоке допросили бойца ММА за истязания жены. Об этом сообщает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ.
По данным агентства, женщина разместила в социальных сетях видео, на котором сообщила, что муж, боец ММА избивает ее два года.
В ноябре 2025 года в полицию также было подано заявление на него, но результатов судебно-медицинского исследования после побоев не было. Проверка продолжается.
Следователи провели допрос подозреваемого, но пока не задержали. Определяется подследственность дела.
Ранее сообщалось, что российский боец ММА-блогер избивал жену до сотрясений и грозил забрать дочь.