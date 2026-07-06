Суд закрыл астраханский гастроном «Михайловский» на 30 суток из-за сальмонеллеза

Советский районный суд Астрахани приостановил на 30 суток деятельность гастронома «Михайловский», продукция которого вызвала заражение покупателей сальмонеллёзом.

Как сообщили в пресс-службе суда, решение принято по иску Роспотребнадзора.

«Суд согласился с Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области и признал ИП Дербасова М.В. виновным... с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности магазина на 30 суток», — сказано в публикации.

Ранее в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора заявили, что причиной массового отравления в Астрахани стало нарушение санитарных требований.

По данным правоохранительных органов, среди заболевших сальмонеллёзом есть как минимум три семьи.