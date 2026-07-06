Одногруппники убитого в Омске студента не верят в версию о золотом самородке

Одногруппники студента Александра Трипутеня, которого убили на пустыре в Омске, не верят в версию, что обвиняемые заманили его туда под предлогом передачи золотого самородка. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил один из его одногруппников.

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— Я читала версию про какой-то золотой самородок. Это полная ерунда. Я не верю, что Саша поехал куда-то по такой причине. Звучит как выдумка, — передает слова одногруппницы погибшего РИА Новости.

Такого же мнения придерживается другая знакомая студента. Девушка заявила, что ни одна из версий не кажется ей похожей на правду.

Молодой человек исчез в Омске 20 июня. Его мать обратилась в полицию. Тело парня нашли на заброшенной территории у здания Сыропятского тракта 26 июня.

Впоследствии силовики задержали подозреваемых в убийстве. Суд арестовал шестерых человек. По данным следствия, они приехали в Омск из разных городов и убили студента из личной неприязни.

Злоумышленники, как сообщили в суде, заманили его на заброшенное здание под вымышленным предлогом. Как произошло убийство и какой срок грозит фигурантам, выясняла «Вечерняя Москва».