Появились новые детали о ДТП с россиянином во Вьетнаме

Близкие россиянина, пострадавшего в серьезном ДТП во Вьетнаме, объявили сбор средств на его лечение и восстановление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомую мужчины.

Авария произошла 2 июля, и с тех пор 50-летний пострадавший находится в реанимации в состоянии комы. Врачи уже провели ему сложную операцию на головном мозге, чтобы удалить образовавшиеся гематомы. Однако, по словам близких, заметных улучшений в его самочувствии пока нет, состояние мужчины остается стабильно тяжелым из-за серьезного кровоизлияния.

Ситуация осложняется тем, что в последнее время россиянин постоянно жил во Вьетнаме один. Членов семьи или близких, способных оперативно помочь на месте или оплатить дорогостоящие медицинские услуги, в стране у него нет.

Сейчас друзья и знакомые пострадавшего пытаются собрать необходимую сумму для оплаты дальнейшего лечения и реабилитации. Местные медики продолжают бороться за жизнь россиянина, но прогнозов о его выходе из комы пока не дают.