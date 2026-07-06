Особняк Ропса загорелся в Санкт-Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелся особняк Ропса — площадь пожара в неиспользуемом здании составляет 100 квадратных метров. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

— Петроградский район, Петровская коса, дом 9. В двухэтажном неэксплуатируемом здании размером 10 на 10 метров происходит горение по всей площади, — говорится в сообщении.

В данный момент информации о пострадавших в результате возгорания нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава, передает канал ведомства в мессенджере МАКС.

2 июля в административном здании на улице Авиаконструктора Микояна в Москве, где находятся отделения нескольких банков, произошел пожар. Позднее стало известно, что из загоревшегося бизнес-центра «Линкор» эвакуировали около 200 человек.

Возгорание началось с того, что в подсобном помещении вспыхнул кондиционер. Огонь успел распространиться на три квадратных метра, никто не пострадал.