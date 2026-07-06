Опубликованы кадры из впервые атакованного ВСУ региона в 2500 километрах от границы

Очевидцы сняли кадры из впервые атакованного беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Омска, расположенного в 2500 тысячах километров от границы. Видео опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На выложенных изданием кадрах видно, как дроны летят, предположительно, над городом. На фоне видео слышен характерный для подобных БПЛА звук работы мотора, напоминающий двигатель скутера.

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О первой атаке ВСУ на регион с начала спецоперации стало известно в понедельник, 6 июля.

По сообщению губернатора Омской области, дроны ударили по городской промзоне.