Суд арестовал женщину за нападение с ножом на бывшего мужа в Электростали
Суд арестовал женщину по фамилии Чубань, которая ударила ножом бывшего мужа в квартире в подмосковной Электростали. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.
— Суд избрал Чубань М.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 августа 2026 года включительно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Инцидент произошел 28 июня. Тогда бывшие супруги вместе распивали алкоголь. В какой-то момент женщина взяла нож и ударила мужчину в живот. В результате ее действий здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
Ранее мужчина по фамилии Дозоров убил бывшую супругу в Дмитрове. Он дважды ударил ее в голову и еще один раз в шею. Женщина скончалась до приезда медиков. Злоумышленника задержали и позднее арестовали.
До этого другой мужчина зарезал жену в Ивантеевке. В скором времени он предстанет перед судом.