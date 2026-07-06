Погибший при восхождении на Эльбрус альпинист был в составе группы

Погибший при восхождении на Эльбрус альпинист находился в составе группы из 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста на горе Эльбрус", – говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, мужчина почувствовал себя плохо на высоте 5 500 метров, после чего скончался. Для установления точной причины смерти будет проведено судебно-медицинское исследование.

В региональном МЧС ранее сообщили о гибели альпиниста во время восхождения на гору. Информация о смерти человека поступила от очевидцев, при этом сведений о личности погибшего нет.

Канатные дороги из-за профилактических работ пока отключены. Спасатели планируют забрать тело вечером после включения подъемника.