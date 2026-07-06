При восхождении на Эльбрус погиб альпинист

Альпинист погиб во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 13:10 мск поступила информация о том, что на горе Эльбрус (высоте около 5,5 тыс. метров) при восхождении погиб альпинист. Информация поступила от очевидцев. Данных о регистрации и личности нет", - сообщили в МЧС.

В ведомстве пояснили, что в связи с профилактическими работами канатные дороги отключены. Эвакуация тела альпиниста запланирована спасателями на вечернее время после включения канатных дорог.