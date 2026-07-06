Руфер залез на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве

Молодой человек забрался на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве. Парень снял это на видео и выложил в интернет. Полицейские начали проверку. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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— Устанавливаются личность, время и иные обстоятельства инцидента. Проводится проверка, — передает слова собеседника ТАСС.

По словам доцента кафедры уголовного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасии Рагулиной, молодому человеку грозит штраф или даже административный арест за его выходку. Юрист отметила, что восхождение сопровождалось явным неуважением к обществу, так как парень опубликовал провокационные фото и видео.

Ранее российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау забрались на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. За происходящим следил полицейский вертолет. На кадры попал момент, когда Биркус сделал предложение своей избраннице.

Впоследствии обоих россиян задержали и доставили в суд. По решению инстанции правонарушителей освободили под надзор. Чем еще известны руферы — в материале «Вечерней Москвы».