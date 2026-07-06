Педофил-мигрант напал на подростка в подвале торгового центра

Педофила, пытавшегося изнасиловать подростка в подвале торгового центра на юге Москвы, разоблачили сотрудники СК. Местный грузчик сначала делал сальные комплименты юноше, а затем начал трогать его за половые органы. К счастью, 16-летнему парню удалось вырваться.

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Как стало известно «МК», дикий случай произошел в ТЦ на Каширском шоссе. Парень подрабатывал так в заведении быстрого питания, и в его обязанности входило время от времени относить пустые картонные коробки на склад. Помещение для сортировки мусора располагалось в подвале, там трудился 65-летний уроженец Узбекистана. В первый раз он просто ограничился сомнительным восклицанием: «Здравствуй, красивый парень». Когда же сотрудник общепита спустился вниз во второй раз, извращенец дал волю рукам. Он насильно поцеловал мальчика в губы, затем надел на руку целлофановую перчатку и стал ощупывать половые органы подростка. Каким-то чудом школьнику удалось вырваться. Он вернулся на рабочее место и рассказал обо всем сослуживцам, а те вызвали полицию.

Мигрант — он, кстати, женат, но своих детей не имеет — полностью признал свою вину. Столичные следователи предъявили ему обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Нагатинский суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима.