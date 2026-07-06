Россиянин впал в кому после ДТП во Вьетнаме
Гражданин России попал в ДТП во Вьетнаме, он находится реанимации, в коме. Об этом сообщил его друг Дмитрий в комментарии РИА Новости.
Пострадавшего мужчину зовут Алексей. По словам Дмитрия, россиянин перенес операцию на головном мозге. Врачи сделали это, для того чтобы убрать гематомы. Однако состояние пациента не улучшилось.
Друг добавил, что в последнее время мужчина жил во Вьетнаме, там у него нет семьи. По данным телеграм-канал Baza, Алексей до этого находился в Санкт-Петербурге. В какой-то момент он отправился в Азию путешествовать на мотоцикле.
Ранее стало известно, что 20-летний россиянин погиб в Турции. Он ехал на мотоцикле и столкнулся с микроавтобусом.