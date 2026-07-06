Россиянин впал в кому после ДТП во Вьетнаме

Гражданин России попал в ДТП во Вьетнаме, он находится реанимации, в коме. Об этом сообщил его друг Дмитрий в комментарии РИА Новости.

© m24.ru

Пострадавшего мужчину зовут Алексей. По словам Дмитрия, россиянин перенес операцию на головном мозге. Врачи сделали это, для того чтобы убрать гематомы. Однако состояние пациента не улучшилось.

Друг добавил, что в последнее время мужчина жил во Вьетнаме, там у него нет семьи. По данным телеграм-канал Baza, Алексей до этого находился в Санкт-Петербурге. В какой-то момент он отправился в Азию путешествовать на мотоцикле.

Ранее стало известно, что 20-летний россиянин погиб в Турции. Он ехал на мотоцикле и столкнулся с микроавтобусом.