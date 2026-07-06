В Крыму накрыли группу, помогавшую украинским мошенникам

Силовики задержали в Крыму и Севастополе восемь членов группы, которые организовывали каналы связи, «действуя в интересах украинских спецслужб» и помогая мошенникам. Об этом со ссылкой на УФСБ по региону пишет РИА Новости.

По данным спецслужбы, координатор преступной группы был задержан в Севастополе, еще семь исполнителей – на территории полуострова.

«Фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи. Они арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров», - пояснили в ФСБ.

По данным ведомства, члены группы действовали «по указанию и в интересах украинских спецслужб». Им предъявлены обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи, уже доказана их причастность к 16 эпизодам хищения денег, в том числе и «в особо крупном» размере.

Также решается вопрос о переквалификации действий руководителя группы по статье о государственной измене. В этом случае ему может грозить пожизненное.

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