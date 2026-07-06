В Лос-Анджелесе прогремели выстрелы после матча Мексика — Англия

В восточном округе Лос-Анджелеса зафиксированы инциденты со стрельбой после окончания игры 1/8 финала мирового первенства, в которой сборная Англии переиграла мексиканцев со счетом 3:2. Информацию передают New York Post и NBC Los Angeles.

Как сообщили в департаменте полиции города, примерно в 21:40 по местному времени в воскресенье поступило несколько вызовов о стрельбе — всего три эпизода, один из которых произошел на бульваре Уиттиер. В момент происшествия на улицах находилось много болельщиков, следивших за трансляцией матча.

Этот бульвар традиционно считается местом сбора местных жителей мексиканского происхождения, которые во время крупных турниров выходят на улицы, чтобы поддержать свою команду.

В результате перестрелки четыре человека пострадали, их доставили в медицинские учреждения. Информация о тяжести ранений отсутствует. В полиции заявили, что подозреваемых пока не задержали, обстоятельства произошедшего выясняются.

Турнир, который проводится в трех странах — США, Канаде и Мексике, — завершится 19 июля. В нынешнем розыгрыше впервые участвуют 48 сборных.