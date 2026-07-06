Нападение на контролера в московском метро попало на видео

В Москве арестовали мужчину, напавшего на контролера в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

На кадрах с камер наблюдения контролер на станции метро «Беломорская» что-то говорит мужчине, после чего он ее толкает и скрывается с места происшествия. Пострадавшая от его действий упала на пол рядом с движущемся эскалатором.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Задержанным оказался 23-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились.