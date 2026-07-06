Мать арестована за убийство четырлхлетнего сына: проверяется версия о каннибализме

Австралийский городок Вайонг вздрогнул после того, как местная мать пришла в местный участок с повинной. По данным источников, женщина заявила, что совершала акты каннибализма по отношению к своему четырёхлетнему сыну. По адресу, где проживала семья, полиция обнаружила тело мальчика со значительными повреждениями конечности. По предварительным данным, ребёнок мог быть мёртв уже несколько дней, и теперь полиция выясняет, были ли его раны связаны с признанием женщины.

Помощник шерифа Чад Гиллис, комментируя ситуацию, назвал место происшествия «чрезвычайно неприятным» и подтвердил, что подозреваемая и погибший были родственниками, а сама женщина, личность которой защищена австралийскими законами о неразглашении данных жертв преступлений против несовершеннолетних, оказалась хорошо известна полиции. Как выяснилось, у неё уже были проблемы с законом, и её автомобиль вместе с другими уликами был изъят с места трагедии.

Шокированные случившимся соседи описывают мальчика как «маленького ангелочка», который постоянно играл со своей игрушечной машинкой и щенком стаффордширского бультерьера. Так Харли Числетт, живший по соседству, не мог поверить в его смерть, ведь ребёнок был добрым и жизнерадостным. Он обожал этого малыша и никогда не замечал ничего подозрительного в отношениях между матерью и сыном. Ещё один сосед механик Гленн Уинтерботтом, который чинил автомобиль женщины, рассказал, что она переехала в арендуемое жильё в начале года после предполагаемого домашнего насилия со стороны бывшего партнёра, и никогда не видел ни ссор, ни конфликтов, которые могли бы предвещать подобную развязку.

Несмотря на признание, полиция пока официально не подтверждает версию о каннибализме. Сейчас женщине предъявлено обвинение в убийстве, она была заключена под стражу без права на освобождение под залог, а её следующее судебное заседание назначено на 1 сентября. Отмечается, что вскрытие, которое проведёт коронер, должно установить точную причину смерти ребёнка.