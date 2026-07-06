Два взрыва прогремели у жилых домов в Амстердаме

Ночная тишина в западной части Амстердама была нарушена двумя мощными хлопками. В районе Гезенвелд с интервалом около часа прогремели взрывы у двух многоквартирных жилых домов, сообщает телеканал AT5.

Первое ЧП случилось около двух часов ночи по местному времени (03:00 мск). Неизвестные привели в действие взрывное устройство у входа в жилой комплекс. Ударной волной повыбивало стекла в нескольких квартирах, а входная группа загорелась — дым быстро заполнил подъезд. Прибывшие пожарные справились с огнем, но трое жильцов надышались угарным газом и попали в руки медиков.

Второй взрыв раздался примерно в 03:00 (04:00 мск) — в полутора километрах от первого места. На этот раз пострадала входная дверь другого многоквартирного дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Полицейские пока не спешат делать выводы, но уже отрабатывают версию о связи между ночными происшествиями. Взрывотехники изучают обломки, криминалисты опрашивают местных жителей в поисках свидетелей. Задержаний на данный момент нет. Следствие продолжается.