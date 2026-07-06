Следствие назвало возможные причины пропажи школьниц в Туве

В Кызыле уже шестые сутки продолжаются поиски двух 13-летних школьниц, пропавших 1 июля. Руководитель следственного управления СК по Туве Константин Столбин сообщил, что рассматриваются три основные версии: несчастный случай на воде, криминальный характер происшествия или суицид, передают «Известия».

Специалисты изучили записи с 16 камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и анализируют полученную информацию. Девочки ушли на прогулку около шести вечера и не вернулись. Одним из мест, где они часто бывали, была территория школы № 12, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.

В поисковой операции задействованы более 700 волонтеров и 190 специально сформированных групп. К работе привлечены профессиональные спасатели, представители Национального центра помощи пропавшим детям, отряда «СаяныСПАС» и других организаций.

В районе дамбы в Кызыле были найдены мобильные телефоны девочек. Также в день их исчезновения недалеко от берега Енисея обнаружили обувь одной из школьниц. Местные жители и родственники пропавших ведут самостоятельные поиски. 5 июля у одного из частных домов собралась группа людей — поводом стали сообщения шаманов о том, что дети могут находиться внутри. Позже информация не подтвердилась.

Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Он подчеркнул, что силовые структуры работают в штатном режиме, а все данные о ходе поисков будут своевременно публиковаться.

Поисковая зона расширена — теперь обследуется территория в радиусе более 400 км от Кызыла. Внимание направлено на Саяно-Шушенское водохранилище, куда объекты поиска могли быть унесены течением. В операции задействованы силы Тувинского поисково-спасательного отряда.