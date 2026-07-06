В Архангельской области Ан-2 задел автомобиль на перроне

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента, произошедшего в аэропорту Васьково Архангельской области. По предварительным данным, при рулении по перрону после посадки самолёт Ан-2 задел крылом служебный автомобиль. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров.

Инцидент произошёл 6 июля 2026 года. По информации транспортной прокуратуры, самолёт Ан-2 выполнял рейс и после благополучной посадки следовал к месту стоянки. В процессе руления крыло воздушного судна столкнулось с автомобилем, находившимся на перроне. Конструктивных повреждений, создающих угрозу безопасности, не зафиксировано.

В результате происшествия никто не пострадал. Все пассажиры были благополучно высажены из самолёта в штатном режиме. Авиакомпания обеспечила их дальнейшее следование по маршруту. По факту инцидента проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства и причины столкновения.

Архангельская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров. В рамках проверки будут изучены действия экипажа и наземных служб, а также соблюдение нормативных требований при рулении воздушного судна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.