Поджог АЗС в Подмосковье российской школьницей попал на видео

В Московской области поджог школьницей АЗС попал на видео. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах с камер наблюдения школьница облила колонку горючей жидкостью, но поджечь ее смогла не первого раза. В момент воспламенения она сама чуть не пострадала, после чего быстро скрылась с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 167 («Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным ведомства, 16-летняя девушка вечером 19 июня совершила поджог АЗС в Щелково. В результате одна заправочная колонка выгорела полностью, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что российская школьница подожгла АЗС в Подмосковье.