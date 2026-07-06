С бывшего вице-премьера Башкирии взыскали свыше 100 млн рублей

Мещанский суд Москвы взыскал в пользу государства свыше 100 млн рублей с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и членов его семьи по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил иск о возмещении имущественного вреда к Дзусовой Л. Г., Лековой З. М., Марзаеву А. А., Марзаеву А. В., Марзаеву Д. А., Марзаевой Э. Э., поданный заместителем генпрокурора РФ в интересах Российской Федерации", - сказали в суде.

Если решение не будет обжаловано кем-либо из сторон процесса, то 4 августа 2026 года оно вступит в силу.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства около 20 объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет более чем 100 млн рублей.

Кроме Марзаева, ответчиками по иску выступают в суде его два сына, брат, мать, бывшая супруга и родственница, а также его водитель, которых надзорное ведомство считает аффилированными лицами с бывшим чиновником. Сам он осужден на 13 лет колонии за получение взятки в размере 37 млн рублей.

Вину Марзаев не признал и обжаловал в апелляции обвинительный приговор, который не вступил в законную силу.

В суде было установлено, что чиновник с декабря 2023-го по апрель 2024 года под угрозой воспрепятствования законной предпринимательской деятельности получил через посредника от руководителей дорожно-строительной компании более 37 млн рублей. За полученную взятку Марзаев обещал оказать содействие в заключении контрактов на выполнение работ в сфере дорожного хозяйства в Уфе, своевременной их оплате, а также общее покровительство. Между сторонами была достигнута договоренность о передаче денег в размере 10% от суммы каждого заключенного государственного контракта. Всего за указанный период было заключено шесть контрактов на сумму свыше 560 млн рублей.