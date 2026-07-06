Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в российском городе

В Липецке на бульваре Шубина двухлетняя девочка выпала из окна квартиры третьего этажа. Ребёнок вместе с москитной сеткой рухнул вниз, когда опёрся на неё.

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Сейчас малышка находится в отделении нейрохирургии областной детской больницы, пишет Город48. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей таза и тупую травму живота. Состояние девочки оценивают как средней тяжести.

Вопрос об операции на тазовых костях пока остаётся открытым: медики продолжают обследование и определяются с планом лечения.