Суд не стал возвращать отцу Блиновской ранее изъятую недвижимость

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил под арестом имущество и деньги отца блогера Елены Блиновской Олега Останина в рамках уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

При этом ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что суд вернул Останину квартиру – апартаменты площадью около 80 квадратов в Четвертом Верхне-Михайловском проезде.

"Этот арест был сохранен для исполнения приговора Савеловского районного суда в части гражданского иска государства к Блиновской о взыскании ущерба в размере 587,6 миллиона рублей", – отметил собеседник агентства.

По мнению суда, вопрос о дальнейшей судьбе арестованного имущества должен рассматриваться с учетом итогового приговора по уголовному делу, а не путем изменения собственника в отдельном банкротном споре.

Также собеседник агентства уточнил, что ужесточение решения апелляцией не означает, что "имущество свободно возвращено Останину или Блиновской".

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, она занижала свои доходы через 18 организаций, 3 ИП и таким образом уклонялась от уплаты налогов.

Кроме того, суд указал, что блогер фиктивно переписала имущество на отца, чтобы скрыть его от налоговой. Из-за этого апартаменты, машино-место и кладовка Останина были изъяты. При этом сам отец утверждал, что заработал на недвижимость самостоятельно.

В марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии. Позднее ее адвокаты пробовали добиться отсрочки отбывания до совершеннолетия детей, но получили отказ. Однако наказание все-таки смягчили до 4,5 года.