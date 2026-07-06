После разлива мазута и нефти в Черном море погибли 630 дельфинов

За первое полугодие 2026 года зафиксировали 630 погибших китообразных. Рост смертности связывают с загрязнением моря нефтепродуктами в акватории Анапы (в основном мазут из двух танкеров) и Туапсе.

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В Центре спасения дельфинов "Дельфа" заявили, что волонтеры выезжали на помощь к 16 живым дельфинам в тяжелом состоянии. Трех удалось стабилизировать, они ушли в море. У всех исследованных особей выявлены тяжелые поражения печени, почек и поджелудочной железы, что указывает на интоксикацию.

В мае-июне зафиксирована вспышка эпизоотии у афалин (33 погибших), предположительно из-за ослабленного иммунитета после загрязнения.

Ранее "РГ" писала, что В Крыму подошла к концу 18-дневная операция по спасению дельфина-белобочки по имени Споти. Животное, у которого диагностировали пневмонию, энтерит и паразитарную инвазию, смогло самостоятельно уйти в открытое море.