Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Тульской области

В Одоевском районе Тульской области правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве двух человек в городе Щекино. Им оказался сын одного из погибших, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Тела 45-летнего мужчины и 44-летней женщины с проломленными головами обнаружили 2 июля в частном доме. Женщина скончалась на месте, мужчина позже умер в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ, подозреваемого объявили в розыск.

Подозреваемого при оперативном сопровождении сотрудников УМВД подозреваемого задержали в Одоевском районе, говорится в сообщении СУСК в канале на платформе «Макс». В ближайшее время молодого человека допросят, после чего направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Мотивы преступления и обстоятельства произошедшего устанавливаются.