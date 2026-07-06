Годовалая девочка упала с четвертого этажа на козырек магазина в Уфе

Годовалая девочка выпала из окна четвёртого этажа в Уфе. Ребёнок облокотился на москитную сетку, и она не выдержала его веса. Об этом сообщило городское управление гражданской защиты.

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Малышка играла на подоконнике в квартире шестиэтажного дома. Сетка вылетела из креплений, и девочка рухнула вниз.

Приземлилась она на козырёк магазина, расположенного на первом этаже.

Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали пострадавшую и передали её врачам скорой помощи. Ребёнка госпитализировали.

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