Годовалая девочка упала с четвертого этажа на козырек магазина в Уфе
Годовалая девочка выпала из окна четвёртого этажа в Уфе. Ребёнок облокотился на москитную сетку, и она не выдержала его веса. Об этом сообщило городское управление гражданской защиты.
Малышка играла на подоконнике в квартире шестиэтажного дома. Сетка вылетела из креплений, и девочка рухнула вниз.
Приземлилась она на козырёк магазина, расположенного на первом этаже.
Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали пострадавшую и передали её врачам скорой помощи. Ребёнка госпитализировали.