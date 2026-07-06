ФСБ предотвратила рассылку бомб военным по почте

ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств военнослужащим по почте. Как сообщает «Известия» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства, бомбы были замаскированы в парфюмерные наборы.

В марте 2025 года в Свердловской области задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он забрал из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, после чего отправил их «Почтой России» военнослужащим и сотрудникам органов власти в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область.

После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили контакты с исполнителем, не заплатив ему обещанные деньги. Сотрудники службы безопасности изъяли отправления и обезвредили их.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 («Покушение на террористический акт») и по ст. 275 («Государственная измена») УК РФ.