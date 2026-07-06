В Кузбассе рассмотрят дело двух жителей о госизмене и диверсии

Прокуратура утвердила обвинение по делу двух жителей Кузбасса о диверсии и государственной измене. Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летних жителей Кемеровской области - Кузбасса. Их противоправные действия создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте. Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.

Фигуранты обвиняются по п. "а", "б" ч. 2 ст. 281 (диверсия), ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК РФ.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили ТАСС, что в конце июня - начале июля 2024 года обвиняемые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, за деньги выполняли задание иного лица в интернете. Для повреждения объекта транспортной инфраструктуры они подожгли два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Мариинск Красноярской железной дороги.